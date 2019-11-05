Президент Литви: новий миротворчий план сприятливіший для Москви, ніж для Києва

Президент Литви Гітанас Науседа у вівторок заявив, що новий миротворчий план щодо Донбасу сприятливіший для Росії, а не для України.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

"З "формулою Штайнмаєра" все добре, однак, з моєї точки зору, вона сприятливіша для Росії, а не для України", - заявив Науседа на спільній з президентом Фінляндії Саулі Нііністьо пресконференції у Гельсінкі.

"Хтось чинить сильний тиск на український уряд, щоб якось домовитися з російською стороною і піти на поступки, однак ми не бачимо ніяких поступок з російської сторони", - сказав Науседа.

"Я завжди є прихильником діалогу, проте ми також повинні володіти принципами і цінностями", - сказав президент Литви. Він зазначив, що міжнародне співтовариство має продовжувати тиск на Москву з тим, щоб вона змінила свою агресивну поведінку стосовно сусідів.

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"Якщо це поведінка покращиться, то ми будемо першими з тих, хто вітатиме таку зміну поведінки Росії", - сказав Науседа. За словами Нііністьо, діалог означає, що "ти хоча б намагаєшся бути краще поінформованим про те, що думає інший".

"Тут я бачу прогрес: все більше і більше країн Європейського Союзу починають діалог з Росією", - сказав фінський президент. "Це не означає, що ти погоджуєшся з Кремлем, але він (діалог) вигідний для того, щоб зрозуміти, про що вони думають", - додав він.

Нагадаємо, у ЄС схвалюють розведення сил на Донбасі і очікують кроків від РФ.