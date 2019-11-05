Президент Литвы: новый миротворческий план более благоприятен для Москвы, чем для Киева

Президент Литвы Гитанас Науседа во вторник заявил, что новый миротворческий план Донбасса благоприятен для России, а не для Украины.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

"С "формулой Штайнмайера" все хорошо, однако, с моей точки зрения, она благоприятна для России, а не для Украины", - заявил Науседа на совместной с президентом Финляндии Саули Ниинистьо пресс-конференции в Хельсинки.

"Кто-то оказывает сильное давление на украинское правительство, чтобы как-то договориться с российской стороной и пойти на уступки, но мы не видим никаких уступок с российской стороны", - сказал Науседа.

"Я всегда - сторонник диалога, но мы также должны владеть принципами и ценностями", - сказал президент Литвы. Он отметил, что международное сообщество должно продолжать давление на Москву с тем, чтобы она изменила свое агрессивное поведение по отношению к соседям.

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"Если это поведение улучшится, то мы будем первыми из тех, кто будет приветствовать такое изменение поведения России", - сказал Науседа. По словам Ниинистьо, диалог означает, что "ты хотя бы пытаешься быть лучше информированным о том, что думает другой".

"Здесь я вижу прогресс: все больше и больше стран Европейского Союза начинают диалог с Россией", - сказал финский президент. "Это не значит, что ты соглашаешься с Кремлем, но он (диалог) выгоден для того, чтобы понять, о чем они думают", - добавил он.

Напомним, в ЕС одобряют разведение сил на Донбассе и ожидают шагов от РФ.