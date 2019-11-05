Неприїзд на сесію ПАРЕ у січні може викликати проблеми - віцепрем'єр

Віце-премєр Дмитро Кулеба, який раніше був послом України при ПАРЄ, вважає, що рішення української делегації відмовитися від участі на останній сесії орагнізації не було помилкою.

Як повідомляє корреспондент "Європейської правди", про це Кулеба заявив за результатами переговорів у Брюсселі.

"Це не було помилкою, проте є важливий момент – як мені заявила генсек організації, яка прибула у Київ, цей крок не створить проблем для України. Натомість, зазначає вона, якщо ми й у січні не приїдемо, то втягнемося у глибоке протистояння із ПАРЄ. І треба зважати на всі наслідки цього кроку", - заявив він.

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Разом із тим, Кулеба звернув увагу, що позбавлення прав старої української делегації було зроблено всупереч анонсованим цінностям ПАРЄ. "Іронія – це лобіювали ті, хто добивався повернення до ПАРЄ Росії, та постійно казали, що цінності ПАРЄ не допускають зменшення прав", - додав він.

Як відомо, українська делегація не брала участі в осінній сесії ПАРЄ на знак протесту проти повернення РФ.

Перед початком сесії секретаріат ПАРЄ намагався поставити під сумнів повноваження старої делегації. У відповідь у МЗС заявили про тиск на українську делегацію.

На літній сесії ПАРЄ ухвалила рішення про підтвердження повноважень делегації РФ без жодних обмежень, попри порушення Росією принципів Ради Європи.