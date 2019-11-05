Неприезд на сессию ПАСЕ в январе может вызвать проблемы - вице-премьер

Вице-премьер Дмитрий Кулеба, который ранее был послом Украины при ПАСЕ, считает, что решение украинской делегации отказаться от участия в останней сессии орагнизации не было ошибкой.

Как сообщает корреспондент "Европейской правды", об этом Кулеба заявил по итогам переговоров в Брюсселе.

"Это не было ошибкой, но есть важный момент - как мне заявила генсек организации, прибывшая в Киев, этот шаг не создаст проблем для Украины. Вместо этого, отмечает она, если мы и в январе не приедем, то втянемся в глубокое противостояние с ПАСЕ. И нужно учитывать все последствия этого шага", - заявил он.

Вместе с тем, Кулеба обратил внимание, что лишение прав старой украинской делегации было сделано вопреки анонсированным ценностям ПАСЕ. "Ирония - это лоббировали те, кто добивался возвращения в ПАСЕ России, и постоянно говорили, что ценности ПАСЕ не допускают уменьшение прав", - добавил он.

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Как известно, украинская делегация не принимала участия в осенней сессии ПАСЕ в знак протеста против возвращения РФ.

Перед началом сессии секретариат ПАСЕ пытался поставить под сомнение полномочия старой делегации. В ответ в МИД заявили о давлении на украинскую делегацию.

На летней сессии ПАСЕ приняла решение о подтверждении полномочий делегации РФ без ограничений, несмотря на нарушение Россией принципов Совета Европы.