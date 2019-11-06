Уряд Норвегії вибачився за скандал із соцдопомогою

Уряд Норвегії вибачився за те, що протягом років багато отримувачів соцдопомоги незаконно опинялися у в’язницях за шахрайство.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на видання Finansavisen.

"Від імені уряду я хотіла би вибачитися перед постраждалими людьми і їхніми сім'ями за те, що їм довелося пережити", - сказала міністр праці і соціальної політики Норвегії Аннікен Гаугліє.

Державне агентство з питань праці і соцдопомоги (NAV) опинилося в центрі скандалу після того, як стало відомо про неправильне трактування ним законодавства ЄС. Воно вимагало від близько 2,4 тисячі осіб повернути отриману допомогу, оскільки вони емігрували в інші європейські країни без попереднього дозволу. Щонайменше у 48 випадках отримувачі допомоги були засуджені, а 36 людей навіть отримали короткі терміни ув'язнення.

Гаугліє пообіцяла провести повне зовнішнє розслідування того, як урядові чиновники, ті, хто управляє державним агентством з питань праці і соцдопомоги, і не в останню чергу суди, могли неправильно зрозуміти правила ЄС, яким Норвегія зобов'язана слідувати, будучи членом Європейської економічної зони.

У той час як норвезьке законодавство вимагає, щоб одержувачі соціальної допомоги фізично були присутні в Норвегії, правила ЄС дозволяють таким людям вільно подорожувати в межах ЄЕЗ.

Всі ті, кого Норвегія несправедливо переслідувала і навіть садила в тюрму за те, що вони подорожували в інші країни ЄЕЗ, отримуючи пільги, тепер можуть розраховувати на компенсацію і на те, що їх судимості будуть анульовані.

"Я назвала все це скандалом з першого дня, і я підтримую такі кроки", - сказала Гаугліє парламенту. Вона відкрито визнала, що в Норвегії мало місце загальносистемне "неправильне розуміння" правил ЄС.