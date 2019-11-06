Правительство Норвегии извинилось за скандал с соцпомощью

Правительство Норвегии извинилось за то, что годами многие получатели соцпомощи незаконно получали тюремные сроки за мошенничество.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на издание Finansavisen.

"От имени правительства я хотела бы извиниться перед пострадавшими людьми и их семьями за то, что им пришлось перенести", - сказала министр труда и социальной политики Норвегии Анникен Гауглие.

Государственное агентство по вопросам труда и соцпомощи (NAV) оказалось в центре скандала после того, как стало известно о неправильной трактовке им законодательства ЕС. Оно требовало от 2,4 тысячи человек вернуть полученную помощь, поскольку они эмигрировали в другие европейские страны без предварительного разрешения. Минимум в 48 случаях получатели помощи были осуждены, а 36 человек даже получили короткие сроки заключения.

Гауглие пообещала провести полное внешнее расследование того, как правительственные чиновники, те, кто управляет государственным агентством по труду и соцпомощи, и не в последнюю очередь суды, могли неправильно понять правила ЕС, которым Норвегия обязана следовать, будучи членом Европейской экономической зоны.

В то время как норвежское законодательство требует, чтобы получатели социальной помощи физически присутствовали в Норвегии, правила ЕС позволяют таким людям свободно путешествовать в пределах ЕЭЗ.

Все те, кого Норвегия несправедливо преследовала и даже сажала в тюрьму за то, что они ездили в другие страны ЕЭЗ, получая льготы, теперь могут рассчитывать на компенсацию и на то, что их судимости будут аннулированы.

"Я назвала все это скандалом с первого дня, и я поддерживаю такие шаги", - сказала Гауглие парламенту. Она открыто признала, что в Норвегии имело место общесистемное "неправильное понимание" правил ЕС.