Тисячі шкіл не працюють в Нідерландах через вчительський страйк
Тисячі шкіл по всій країні не працюють в Нідерландах у середу через одноденний страйк учителів.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Associated Press.
Організатори страйку кажуть, що він призвів до закриття понад 4 тисяч шкіл по всій країні.
Страйк відбувається попри те, що уряд прем'єр-міністра Марка Рютте минулого тижня досяг угоди з профспілками і школами про інвестування додаткових 460 мільйонів євро в освіту для розв'язання проблеми нестачі вчителів, поліпшення умов праці і підвищення заробітної плати.
Учительський страйк відбувається слідом за масовими акціями протесту в останні тижні, які влаштували фермери та будівельники, невдоволені політикою уряду щодо викидів.
На відміну від фермерів і співробітників будівельної галузі, які збиралися в Гаазі для демонстрацій, вчителі проводять менші акції протесту по всій країні.