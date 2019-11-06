Тисячі шкіл не працюють в Нідерландах через вчительський страйк

Тисячі шкіл по всій країні не працюють в Нідерландах у середу через одноденний страйк учителів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Associated Press.

Організатори страйку кажуть, що він призвів до закриття понад 4 тисяч шкіл по всій країні.

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Страйк відбувається попри те, що уряд прем'єр-міністра Марка Рютте минулого тижня досяг угоди з профспілками і школами про інвестування додаткових 460 мільйонів євро в освіту для розв'язання проблеми нестачі вчителів, поліпшення умов праці і підвищення заробітної плати.

Учительський страйк відбувається слідом за масовими акціями протесту в останні тижні, які влаштували фермери та будівельники, невдоволені політикою уряду щодо викидів.

На відміну від фермерів і співробітників будівельної галузі, які збиралися в Гаазі для демонстрацій, вчителі проводять менші акції протесту по всій країні.