Тысячи школ в Нидерландах не работают из-за учительской забастовки
Тысячи школ по всей стране не работают в Нидерландах в среду из-за однодневной забастовки учителей.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Associated Press.
Организаторы забастовки говорят, что это привело к закрытию более 4 тысяч школ по всей стране.
Забастовка происходит несмотря на то, что правительство премьер-министра Марка Рютте на прошлой неделе достигло соглашения с профсоюзами и школами об инвестировании дополнительных 460 млн евро в образование для решения проблемы нехватки учителей, улучшения условий труда и повышения заработной платы.
Учительская забастовка проводится вслед за массовыми акциями протеста в последние недели, которые устроили фермеры и строители, недовольные политикой правительства по выбросам.
В отличие от фермеров и сотрудников строительной отрасли, которые собирались в Гааге для демонстраций, учителя проводят менее масштабные акции протеста по всей стране.