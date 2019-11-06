Тысячи школ в Нидерландах не работают из-за учительской забастовки

Тысячи школ по всей стране не работают в Нидерландах в среду из-за однодневной забастовки учителей.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Associated Press.

Организаторы забастовки говорят, что это привело к закрытию более 4 тысяч школ по всей стране.

Читайте также Нидерланды: протест против политики по загрязнению азотом парализовал магистрали

Забастовка происходит несмотря на то, что правительство премьер-министра Марка Рютте на прошлой неделе достигло соглашения с профсоюзами и школами об инвестировании дополнительных 460 млн евро в образование для решения проблемы нехватки учителей, улучшения условий труда и повышения заработной платы.

Учительская забастовка проводится вслед за массовыми акциями протеста в последние недели, которые устроили фермеры и строители, недовольные политикой правительства по выбросам.

В отличие от фермеров и сотрудников строительной отрасли, которые собирались в Гааге для демонстраций, учителя проводят менее масштабные акции протеста по всей стране.