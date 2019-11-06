Угорський мер, герой секс-скандалу, подав у відставку

Мер угорського міста, що втрапив перед виборами у секс-скандал, оголосив про відставку попри переобрання минулого місяця.

Як пише "Європейська правда", про своє рішення він написав у листі, опублікованому на Gyorplusz.hu.

Жолт Боркої, колишній олімпійський чемпіон з гімнастики і мер міста Дєр з 2006 року, оголосив, що залишає посаду у п’ятницю, аби не стояти на заваді розвитку міста.

"Я приймаю наслідки і беру на себе відповідальність. Я люблю Дєр, тому не хочу заважати подальшому розвитку міста своєю особистістю і тим, що зі мною трапилося", - написав він у листі.

Боркої балотувався як кандидат від партії "Фідес" прем'єр-міністра Віктора Орбана. Пов’язаний з ним скандал вважався однією з причин несподівано слабких результатів партії влади на муніципальних виборах 13 жовтня.

Очікується, що вибори наступника Боркої відбудуться протягом чотирьох місяців.

Скандал за участі Боркої сколихнув Угорщину за 10 днів до голосування. Проти нього були висунуті анонімні звинувачення у корупції та вживанні наркотиків, а на найбільший профільний ресурс PornHub залили відеоролик сцен на яхті порнографічного змісту.

Після оприлюднення красномовних кадрів Боркої, олімпійський чемпіон Сеула-1988 і начебто зразковий сім’янин, майже нічого не заперечував і вибачився, проте не став зніматися з виборів.

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