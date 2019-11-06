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Угорський мер, герой секс-скандалу, подав у відставку

Середа, 6 листопада 2019, 14:17

Мер угорського міста, що втрапив перед виборами у секс-скандал, оголосив про відставку попри переобрання минулого місяця.

Як пише "Європейська правда", про своє рішення він написав у листі, опублікованому на Gyorplusz.hu.

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Жолт Боркої, колишній олімпійський чемпіон з гімнастики і мер міста Дєр з 2006 року, оголосив, що залишає посаду у п’ятницю, аби не стояти на заваді розвитку міста.

"Я приймаю наслідки і беру на себе відповідальність. Я люблю Дєр, тому не хочу заважати подальшому розвитку міста своєю особистістю і тим, що зі мною трапилося", - написав він у листі.

Боркої балотувався як кандидат від партії "Фідес" прем'єр-міністра Віктора Орбана. Пов’язаний з ним скандал вважався однією з причин несподівано слабких результатів партії влади на муніципальних виборах 13 жовтня.

Очікується, що вибори наступника Боркої відбудуться протягом чотирьох місяців.

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Скандал за участі Боркої сколихнув Угорщину за 10 днів до голосування. Проти нього були висунуті анонімні звинувачення у корупції та вживанні наркотиків, а на найбільший профільний ресурс PornHub залили відеоролик сцен на яхті порнографічного змісту.

Після оприлюднення красномовних кадрів Боркої, олімпійський чемпіон Сеула-1988 і начебто зразковий сім’янин, майже нічого не заперечував і вибачився, проте не став зніматися з виборів.

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