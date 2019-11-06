Венгерский мэр, герой секс-скандала, подал в отставку

Мэр венгерского города, который перед выборами оказался в центре секс-скандала, объявил об отставке несмотря на переизбрание в прошлом месяце.

Как пишет "Европейская правда", о своем решении он написал в письме, опубликованном на Gyorplusz.hu.

Жолт Боркои, бывший олимпийский чемпион по гимнастике и мэр города Дьёр с 2006 года, объявил, что покидает пост в пятницу, чтобы не стоять на пути развития города.

"Я принимаю последствия и беру на себя ответственность. Я люблю Дьёр, поэтому не хочу мешать дальнейшему развитию города своей личностью и тем, что со мной произошло", - написал он в письме.

Боркои баллотировался как кандидат от партии "Фидес" премьер-министра Виктора Орбана. Связанный с ним скандал считался одной из причин неожиданно слабых результатов партии власти на муниципальных выборах 13 октября.

Ожидается, что выборы преемника Бороки состоятся в течение четырех месяцев.

Скандал с участием Боркои всколыхнул Венгрию за 10 дней до голосования. Против него были выдвинуты анонимные обвинения в коррупции и употреблении наркотиков, а на PornHub залили видеоролик сцен на яхте порнографического содержания.

После обнародования красноречивых кадров Боркои, олимпийский чемпион Сеула-1988 и якобы образцовый семьянин, почти ничего не отрицал и извинился, однако не стал сниматься с выборов.

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