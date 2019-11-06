США пригрозили Сербии санкциями за покупку оружия в РФ

Спецпредставитель Госдепартамента США Мэтью Палмер заявил о возможном введении санкций против Сербии из-за покупки российского оружия.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

Комментируя заявление Палмера о том, что покупка "создает риск" санкций, министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич заявил, что для санкций нет оснований.

"Мы не дураки, чтобы не знать, что разрешено", - сказал он.

Как известно, Россия сообщила, что передаст Сербии зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С" в ближайшие месяцы.

Дачич также заявил, что "четыре-пять" стран отменят свое признание Косово до конца года.

В последнее время Сербия активизировала усилия, в основном среди африканских стран, по прекращению признания государственности Косово. По данным СМИ, МИД Сербии заставляет африканские государства отозвать признание независимости Косово с помощью взяток и давления со стороны России.