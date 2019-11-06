Евростат сравнил количество убийств в странах ЕС

В 2017 году в ЕС произошло около 5200 умышленных убийств, зафиксированных полицией. Эта цифра уменьшилась на 19% с 2008 года.

Как сообщает "Европейская правда", такие данные 6 ноября опубликовал Евростат.

Среди государств-членов наибольшее количество зарегистрированных умышленных убийств на 100 000 жителей зафиксировано в Латвии (5,6), Литве (4,0), Эстонии (2,2) и Мальте (2,0), а наименьшее - в Люксембурге (0,3), Чехии и Италии (обе 0,6).

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Низкий уровень зафиксирован также в Норвегии и Швейцарии (по 0,5).