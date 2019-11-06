Фон дер Ляен утвердила кандидатуру еврокомиссара от Румынии

Избранный президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен официально выдвинула на должность еврокомиссара по вопросам транспорта кандидата от Румынии Адину-Иоанну Валеан.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

"Избранный президент решила, что Адина Валеан возьмет портфель транспорта", - заявил представитель переходной команды, описывая Валеан как "опытного евродепутата".

Ее выбрали после того, как сегодня Румыния выдвинула двух кандидатов на эту должность: Валеан и члена Европарламента Зигфрида Мурешана. Гендерный баланс был важным фактором для фон дер Ляен при формировании ее Комиссии.

В этом году Валеан, члена ЕНП, избрали председателем комитета Европейского парламента по вопросам промышленности, исследований и энергетики. Она имеет опыт бюджетной, транспортной, энергетической и цифровой политики.

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51-летняя Валеан присоединилась к парламенту в качестве наблюдателя в 2006 году, до того, как Румыния стала членом ЕС, и продолжила работу в качестве члена Европарламента в следующем году.

И Валеан, и Мурешан сегодня провели собеседование с фон дер Ляен, и оба "показали себя хорошо", сказал представитель.

Слушания по утверждению Валеан в Европейском парламенте назначены на 14 ноября.

Новая Европейская комиссия должна была начать работу 1 ноября, однако из-за политических пертурбаций в Румынии Бухарест затягивал с выдвижением своего еврокомиссара.