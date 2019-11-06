Джонсон обвинил основного оппонента на выборах в поддержке Путина

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в среду обвинил своего главного политического оппонента, лидера лейбористов Джереми Корбина, что после нападения в Солсбери он стал на сторону Путина.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на Birmingham Live, об этом Джонсон сказал в среду утром в своей речи на Даунинг-стрит.

"Пойдем с нами, правительством, которое считает, что Великобритания должна устойчиво держаться в мире. Или идите с Джереми Корбин и Лейбористской партией, которая стала на сторону Путина, когда Россия заказала отравление на улицах Солсбери", - сказал он.

После нападения в Солсбери в 2018 году представитель Корбина поставил под сомнение доказательства того, что Москва стояла за атакой. Сам Корбин заявил, что перед тем, как режим Путина понесет ответственность, должны быть предоставлены "неопровержимые доказательства".

Ранее Джонсон сравнил Корбина со Сталиным заявив о его ненависти к богатым.

В Британии 12 декабря состоятся досрочные выборы. По опросам лейбористы отстают от консерваторов Бориса Джонсона.