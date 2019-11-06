У Конгресі анонсували перші відкриті слухання у справі імпічменту Трампа

Голова комітету з питань розвідки Палати представників Конгресу США Адам Шифф заявив, що наступного тижня відбудуться перші відкриті слухання у справі розслідування імпічменту президента Дональда Трампа.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор, заступник помічника держсекретаря США у справах Європи і Євразії Джордж Кент та експосол США в Україні Марі Йованович з’являться 13, 15 листопада, йдеться у повідомленні.

Наприкінці минулого тижня демократи, які мають більшість у нижній палаті Конгресу, ухвалили резолюцію про початок нового етапу цієї процедури. Це рішення дозволяє призначати відкриті слухання, чи то допити свідків, та публікувати тексти показів тих посадовців, яких раніше допитували за зачиненими дверима.

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