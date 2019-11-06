В Конгрессе анонсировали первые открытые слушания по делу импичмента Трампа

Председатель комитета по вопросам разведки Палаты представителей Конгресса США Адам Шифф заявил, что на следующей неделе состоятся первые открытые слушания по делу расследования импичмента президента Дональда Трампа.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор, заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джордж Кент и экс-посол США в Украине Мари Йованович появятся в Конгрессе 13, 15 ноября, говорится в сообщении.

В конце прошлой недели демократы, имеющие большинство в нижней палате Конгресса, приняли резолюцию о начале нового этапа этой процедуры. Это решение позволяет назначать открытые слушания, или допросы свидетелей, и публиковать тексты показаний тех должностных лиц, которых ранее допрашивали за закрытыми дверями.

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