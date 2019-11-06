Технічні газові переговори Єврокомісія-Україна-РФ пройдуть 8 листопада

Тристоронні технічні переговори між представниками Єврокомісії, України і Росії щодо транзиту російського газу на європейський ринок відбудуться 8 листопада.

Про це повідомила речниця Єврокомісії Анка Падурару, передає "Європейська правда" з посиланням на "Укрінформ".

"Інформую вас, що тристоронні технічні переговори відбудуться 8 листопада", - йдеться у електронному листі.

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Контракт на транзит російського газу через ГТС України, підписаний 10 років тому, завершується наприкінці 2019 року. Українська сторона за підтримки Єврокомісії пропонує укласти новий довгостроковий контракт на транзит газу за європейськими правилами терміном на 10 років та з визначенням обсягів газу, достатніх для ефективної роботи ГТС.

Речник Кремля Дмитрій Пєсков раніше заявив, що для досягнення домовленостей щодо транзиту газу Україна має "виключити з порядку денного судові претензії".