Технические газовые переговоры Еврокомиссия-Украина-РФ пройдут 8 ноября

Трехсторонние технические переговоры между представителями Еврокомиссии, Украины и России касаемо транзита российского газа на европейский рынок состоятся 8 ноября.

Об этом сообщила пресс-секретарь Еврокомиссии Анка Падурару, передает "Европейская правда" со ссылкой на "Укринформ".

"Информирую вас, что трехсторонние технические переговоры состоятся 8 ноября", - говорится в электронном письме.

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Контракт на транзит российского газа через ГТС Украины, подписанный 10 лет назад, завершается в конце 2019 года. Украинская сторона при поддержке Еврокомиссии предлагает заключить новый долгосрочный контракт на транзит газа по европейским правилам сроком на 10 лет и с определением объемов газа, достаточных для эффективной работы ГТС.

Представитель Кремля Дмитрий Песков ранее заявил, что для достижения договоренностей по транзиту газа Украина должна "исключить из повестки дня судебные претензии".