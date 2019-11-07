В аэропорту Амстердама пилот случайно активировал сигнал об угоне самолета

В амстердамском аэропорту Схипхол пилот самолета авиакомпании Air Europa случайно активировал сигнал об угоне машины.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NOS.

На борту самолета, который должен был лететь в Мадрид, находились 27 пассажиров, когда пилот случайно сообщил об угоне. Это произошло около 18.45.

Двумя часами позже поступило подтверждение, что ситуация нормализовалась.

"Фальшивая тревога. На рейсе Амстердам - Мадрид этим вечером ошибочно активировано предупреждение, которое запускает в аэропорту протоколы на случай угона самолета. Ничего не случилось, все пассажиры в безопасности и ждут вылета. Мы приносим свои извинения", - говорится в сообщении авиакомпании.

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Отмечается, что сигнал о похищении не представляет собой физическую кнопку в кабине пилота, а код, который должен ввести член экипажа.

Отмечается, что воздушный трафик в аэропорту Схипхол претерпел значительные изменения из-за инцидента. Немало вылетов были отложены, однако ни одного рейса не отменили.

Самолет в Мадрид, о похищении которого случайно сообщил пилот, вылетел из Амстердама в 22.50.