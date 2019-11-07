Данський міністр розкритикував "дорогі" субсидії Норвегії на електромобілі

Міністр клімату Данії Дан Йоргенсен жорстко розкритикував щедрі субсидії Норвегії на електромобілі, назвавши знижку "одним із найдорожчих інструментів політики".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Local.

Йоргенсен відкинув ідею, що Данія повинна наслідувати приклад Норвегії.



"Це, мабуть, один з найдорожчих інструментів політики, який коли-небудь застосовувався для досягнення кількості скорочень CO2", - сказав він.



Щедрі податкові пільги на електромобілі в Норвегії зробили її світовим лідером у поширенні електромобілів.

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Понад 10% усіх транспортних засобів на дорогах Норвегії зараз працюють на батареях, а продажі досягнули піку в 60% від загальних продажів автомобілів у березні. За рік до кінця жовтня в Норвегії було зареєстровано 53 225 повністю електричних автомобілів із загальної кількості 134 927 автомобілів.



Покупців електромобілів звільняють від 25-відсоткового ПДВ, що стягується з бензинових та дизельних транспортних засобів, звільняють від сплати податку на дороги, а також вони користуються 50-відсотковою знижкою на дорожні плати, серед інших пільг.

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Але Йоргенсен стверджує, що ці щедрі субсидії доступні лише для Норвегії через її надходження від нафти: "Їм простіше, бо вони мають гроші. Звідки вони беруть гроші? Нафта".



Йоргенсен також критикував мету Норвегії досягти нульового рівня викидів до 2030 року. "У деяких країнах ви побачите дуже амбітні цілі на папері, але коли ви насправді дивитесь на те, що вони роблять, це не так амбітно, оскільки це не реальні скорочення у їхній власній країні".