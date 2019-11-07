Датский министр раскритиковал "дорогие" субсидии Норвегии на электромобили

Министр климата Дании Дан Йоргенсен жестко раскритиковал щедрые субсидии Норвегии на электромобили, назвав скидку "одним из самых дорогих инструментов политики".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Local.

Йоргенсен отверг идею, что Дания должна последовать примеру Норвегии.

"Это, пожалуй, один из самых дорогих инструментов политики, который когда-либо применялся для достижения количества сокращений CO2", - сказал он.

Щедрые налоговые льготы на электромобили в Норвегии сделали ее мировым лидером в распространении электромобилей.

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Более 10% всех транспортных средств на дорогах Норвегии сейчас работают на батареях, а продажи достигли пика в 60% от общих продаж автомобилей в марте. За год до конца октября в Норвегии было зарегистрировано 53225 полностью электрических автомобилей из общего количества 134 927 автомобилей.

Покупателей электромобилей освобождают от 25-процентного НДС, взимаемого с бензиновых и дизельных транспортных средств, освобождают от уплаты налога на дороги, а также они пользуются 50-процентной скидкой на дорожные платы, среди других льгот.

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Но Йоргенсен утверждает, что эти щедрые субсидии доступны только для Норвегии из-за ее поступлений от нефти: "Им проще, потому что у них есть деньги. Откуда они берут деньги? Нефть".

Йоргенсен также критиковал цель Норвегии достичь нулевого уровня выбросов до 2030 года. "В некоторых странах вы увидите очень амбициозные цели на бумаге, но когда вы на самом деле смотрите на то, что они делают, это не так амбициозно, поскольку это не реальные сокращения в их собственной стране".