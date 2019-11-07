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Из Парижа вывезли 1600 мигрантов

Четверг, 7 ноября 2019, 17:28

Французская полиция 7 ноября вывезла 1600 мигрантов из двух лагерей на севере Парижа.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на EUobserver.

Это была одна из крупнейших операций за многие годы, и началась она через день после того, как правительство Франции объявило меры по сдерживанию миграции.

Около 600 полицейских сопровождали мигрантов в приемные центры в районе Парижа.

Автобусы везли людей из района Порт-де-ла-Шапель, где нелегальные беженцы живут в палатках и вокруг эстакад Парижской кольцевой дороги.

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С момента закрытия огромного лагеря мигрантов в Кале в 2016 году все больше беженцев переезжают в Париж, где их лагеря время от времени сносят.

В среду премьер-министр Эдуар Филипп объявил о закрытии лагерей мигрантов, квотах для трудовых мигрантов и ограничении доступа к несрочной медицинской помощи для новоприбывших просителей убежища в рамках стремления показать, что правительство прислушивается к опасениям избирателей по поводу иммиграции.

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Франция мигранты
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