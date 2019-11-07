Польща депортує шведського правого радикала

Урядовці заявляють, що Польща незабаром депортує шведського правого радикала, який приїхав до країни тренуватися працювати зі зброєю, аналогічною тій, що застосовувалася під час березневої атаки на мечеті в Крайстчерчі, Нова Зеландія.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на агентство АР.

Станіслав Жарин, речник міністра-координатора спецслужб, заявив у четвер, що чоловік, якому трохи більше 20 років, ідентифікований як Антон Т., вважається вкрай небезпечним для громадськості.

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Влада заявляє, що він приїхав до Польщі для участі у незаконному збройному вишколі і перебуває під арештом до висилки, яка очікується цього тижня.

Чоловік є колишнім членом неонацистського Руху опору північних країн. 2017 року його засудили у Швеції до 18 місяців тюремного ув'язнення за надання компонентів для вибухового пристрою, знайденого біля кемпінгу, де розміщуються мігранти.