Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

Меркель відповіла Макрону на заяву про "смерть мозку" НАТО

Бундестаг розгляне захист "Північного потоку-2" від санкцій та газової директиви ЄС

"Індекс щастя" країн ЄС: Бельгія і Нідерланди – в лідерах

Торгпред України: польські квоти на автоперевезення - це економічний геноцид і знущання






Польща депортує шведського правого радикала

Четвер, 7 листопада 2019, 19:59

Урядовці заявляють, що Польща незабаром депортує шведського правого радикала, який приїхав до країни тренуватися працювати зі зброєю, аналогічною тій, що застосовувалася під час березневої атаки на мечеті в Крайстчерчі, Нова Зеландія.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на агентство АР.

Станіслав Жарин, речник міністра-координатора спецслужб, заявив у четвер, що чоловік, якому трохи більше 20 років, ідентифікований як Антон Т., вважається вкрай небезпечним для громадськості.

Читайте також
Шведський міністр відповів євродепутатці PiS: хай займеться польськими злодіями

Влада заявляє, що він приїхав до Польщі для участі у незаконному збройному вишколі і перебуває під арештом до висилки, яка очікується цього тижня.

Чоловік є колишнім членом неонацистського Руху опору північних країн. 2017 року його засудили у Швеції до 18 місяців тюремного ув'язнення за надання компонентів для вибухового пристрою, знайденого біля кемпінгу, де розміщуються мігранти.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Польща Швеція ультраправі
powered by lun.ua