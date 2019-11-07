Польша депортирует шведского правого радикала

Чиновники заявляют, что Польша вскоре депортирует шведского правого радикала, который приехал в страну тренироваться работать с оружиием, аналогичным тому, которое применялось во время мартовской атаки на мечети в Крайстчерче, Новая Зеландия.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на агентство АР.

Станислав Жарин, представитель министра-координатора спецслужб, заявил в четверг, что мужчина, которому чуть больше 20 лет, идентифицированный как Антон Т., считается крайне опасным для общественности.

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Власти заявляют, что он приехал в Польшу для участия в незаконных вооруженных учениях и находится под арестом до высылки, которая ожидается на этой неделе.

Мужчина является бывшим членом неонацистского Движения сопротивления северных стран. В 2017 году его приговорили в Швеции к 18 месяцам тюремного заключения за предоставление компонентов для взрывного устройства, найденного у кемпинга, где размещаются мигранты.