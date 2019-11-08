Столтенберг отреагировал на заявление о "смерти мозга" НАТО

Генсек НАТО Йенс Столтенберг отреагировал на критику французского президента Эммануэля Макрона, который заявил о "смерти мозга" Альянса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Süddeutsche Zeitung.

Издание отмечает, что Столтенберг отреагировал на слова Макрона в свойственной ему манере.

В своем выступлении в Берлине генсек даже не упомянул имени французского президента, однако немало пассажей в его речи звучали как ответ Макрону.

"НАТО и Европейский Союз - это две стороны одной медали", - подчеркнул он.

"Европейское единство не может заменить трансатлантические единство" предостерег генсек.

Он приветствовал усилия европейцев по укреплению их военного потенциала.

"Но Европейский Союз не может защитить Европу", – заявил Столтенберг.

Как сообщалось, канцлер Германии Ангела Меркель не разделяет мнение французского президента Эммануэля Макрона о том, что НАТО переживает "смерть мозга".

Напомним, в интервью журналу The Economist Эммануэль Макрон посетовал на отсутствие координации в принятии стратегических решений между Соединенными Штатами и их союзниками по НАТО.

Кроме того, он раскритиковал несогласованные агрессивные действия Турции "в области, где наши интересы поставлены на карту".

"То, что мы сейчас переживаем, — это смерть мозга НАТО", - сказал Макрон.