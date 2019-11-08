Помпео пройшовся по РФ: на чолі з колишнім кагебістом вторгається до сусідів

Держсекретар США Майк Помпео у своєму виступі в Берліні у п’ятницю розкритикував Росію за її агресію щодо України та Грузії, а також переслідування владою політичних опонентів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Помпео перебуває у Німеччині перед відзначенням 30-річчя з дня падіння Берлінської стіни в 1989 році. Розмірковуючи про уроки, винесені опісля, Помпео сказав, що Захід збився зі шляху після "цього гордого моменту".

"Ми думали, що можемо перенаправити наші ресурси від наших союзів і наших військових. Ми помилилися. Сьогодні Росія - під керівництвом колишнього офіцера КДБ, який колись базувався у Дрездені, вторгається до своїх сусідів і вбиває політичних опонентів", - сказав Помпео.

Він підкреслив, що у цьому контексті важливою є енергетична безпека Заходу.

"Ми не хочемо, щоб енергопостачання Європи залежало від Владіміра Путіна", - додав Помпео, маючи на увазі газопровід "Північний потік-2", який транспортуватиме природний газ з Росії до Німеччини.

Помпео також заявив, що НАТО має або зрости і змінитися, або ж ризикує стати застарілою та неефективною організацією.

Про останні події довкола "Північного потоку-2" читайте у статті: "Газова ніч у Бундестазі: чи вдасться Німеччині врятувати Nord Stream-2".