Помпео прошелся по РФ: во главе с бывшим кагебистом вторгается к соседям

Госсекретарь США Майк Помпео в своем выступлении в Берлине в пятницу раскритиковал Россию за ее агрессию в отношении Украины и Грузии, а также преследования властями политических оппонентов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Помпео находится в Германии перед празднованием 30-летия со дня падения Берлинской стены в 1989 году. Размышляя о вынесенных уроках, Помпео сказал, что Запад сбился с пути после "этого гордого момента".

"Мы думали, что можем перенаправить наши ресурсы от наших союзов и наших военных. Мы ошиблись. Сегодня Россия - под руководством бывшего офицера КГБ, который когда-то базировался в Дрездене, - вторгается к своим соседям и убивает политических оппонентов", - сказал Помпео.

Он подчеркнул, что в этом контексте важна энергетическая безопасность Запада.

"Мы не хотим, чтобы энергоснабжение Европы зависело от Владимира Путина", - добавил Помпео, имея в виду газопровод "Северный поток-2", который будет транспортировать природный газ из России в Германию.

Помпео также заявил, что НАТО должен или вырасти и измениться, или же рискует стать устаревшей и неэффективной организацией.

О событиях вокруг "Северного потока-2" в немецком парламенте читайте в статье: "Газовая ночь в Бундестаге: удастся ли Германии спасти Nord Stream-2".