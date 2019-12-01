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Поліція Нідерландів затримала підозрюваного у нападі в Гаазі

Неділя, 1 грудня 2019, 14:35

Нідерландська поліція заарештувала 35-річного безхатченка в суботу за підозрою в нападі з ножем на трьох молодих людей на переповненій торговій вулиці в Гаазі у "Чорну п’ятницю".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство АР.

Чоловіка, особу якого не називають, затримали в Гаазі в суботу ввечері і доставили до поліції на допит.

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Потерпілих, двох 15-річних дівчат та 13-річного хлопця, госпіталізували в результаті нападу та виписали з лікарні пізно ввечері в п’ятницю. Поліція заявила, що потерпілі не знали один одного.

Раніше поліція звернулась до очевидців та переглянула відеозаписи з камер спостереження, щоб знайти нападника, який втік з місця злочину.

Напад у Нідерландах стався за кілька годин після того, як на Лондонському мосту нападник з ножем завдав колотих ран кільком людям та двох убив, перш ніж його ліквідували. Британська влада заявила, що розслідує подію як теракт.

Поліція Нідерландів заяивла, що мотив нападу в Гаазі залишається невідомим.

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