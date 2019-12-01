Полиция Нидерландов задержала подозреваемого в нападении в Гааге

Нидерландская полиция арестовала 35-летнего бездомного в субботу по подозрению в нападении с ножом на трех молодых людей на переполненной торговой улице в Гааге в "Черную пятницу".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство АР.

Мужчину, личность которого не называют, задержали в Гааге в субботу вечером и доставили в полицию на допрос.

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Пострадавших, двух 15-летних девушек и 13-летнего парня, госпитализировали в результате нападения и выписали из больницы поздно вечером в пятницу. Полиция заявила, что потерпевшие не знали друг друга.

Ранее полиция обратилась к очевидцам и пересмотрела видеозаписи с камер наблюдения, чтобы найти нападающего, который скрылся с места преступления.

Нападение в Нидерландах произошло через несколько часов после того, как на Лондонском мосту нападающий с ножом нанес колотые раны нескольким людям и двух убил, прежде чем его ликвидировали. Британские власти заявили, что расследует произошедшее как теракт.

Полиция Нидерландов заявила, что мотив нападения в Гааге остается неизвестным.