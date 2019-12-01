"Отойдут в сторонку и поговорят": в Кремле планируют встречу Зеленского и Путина

Помощник президента России Юрий Ушаков заявил о намерении провести встречу Владимира Зеленского и Владимира Путина в рамках саммита в нормандском формате в Париже.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на российское государственное агентство ТАСС, об этом он сказал в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1" в воскресенье.

По его словам, формат и продолжительность встречи Зеленского и Путина будет зависеть от графика работы лидеров на саммите.

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"Есть намерение провести такую ​​двустороннюю встречу. Просто будет многое зависеть от того, как будет построен график работы самой "четверки", - сказал он.

"(Зеленский и Путин - Ред.) даже могут отойти в сторонку вдвоем и поговорить там 30 минут, а могут полтора часа", - добавил Ушаков.

Встреча в "нормандском формате" назначена на 9 декабря 2019 года в Париже.

Президенты России, Украины и Франции, а также канцлер Германии обсудят проблемы урегулирования конфликта на Донбассе.

Ранее российские СМИ со ссылкой на источники сообщали, что кроме четырехсторонних переговоров "нормандской четверки" по Донбассу может состоятся и двусторонняя встреча Владимира Путина и Владимира Зеленского.