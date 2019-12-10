Голова МЗС Польщі: ЄС продовжить санкції проти РФ

Міністр закордонних справ Польщі Яцек Чапутович заявив, що, на його думку, ЄС продовжить санкції проти Росії на пів року.

Про це йшлося на засіданні Ради ЄС у закордонних справах, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Polskie Radio 24".

"Ми не вважаємо, що відбулися суттєві зміни у політиці Росії, які б стали передумовою для того, щоб змінити нашу політику. Тому, думаю, санкції будуть продовжені на наступні півроку. Ми вважаємо, що Росія є стороною, яка вдалася до агресії, і Росія повинна вийти з Донбасу, реалізувати мінські домовленості. Ми підтримували і будемо підтримувати територіальну цілісність України в кордонах, визнаних міжнародним правом", - наголосив Чапутович.

Як очікується, європейські лідери на саміті в Брюсселі в грудні дадуть згоду на продовження економічних санкцій проти Росії ще на пів року.

Підтримку продовженню санкцій днями у Москві висловив голова МЗС Італії - країни, яка раніше чинила цьому чи не найсильніший спротив.

Голова МЗС Німеччини Гайко Маас також заявив, що наразі відсутні причини для зміни санкційної політики ЄС щодо Росії.