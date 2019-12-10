Глава МИД Польши: ЕС продлит санкции против РФ

Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович заявил, что, по его мнению, ЕС продлит санкции против России на полгода.

Об этом шла речь на заседании Совета ЕС по иностранным делам, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Polskie Radio 24".

"Мы не считаем, что произошли существенные изменения в политике России, которые стали предпосылкой для того, чтобы изменить нашу политику. Поэтому, думаю, санкции будут продлены на следующие полгода. Мы считаем, что Россия является стороной, прибегшей к агрессии, и Россия должна выйти с Донбасса, реализовать минские договоренности. Мы поддерживали и будем поддерживать территориальную целостность Украины в границах, признанных международным правом", - подчеркнул Чапутович.

Как ожидается, европейские лидеры на саммите в Брюсселе в декабре дадут согласие на продолжение экономических санкций против России еще на пол года.

Поддержку продолжению санкций на днях в Москве высказал глава МИД Италии - страны, которая ранее оказывала этому едва ли не самое сильное сопротивление.

Глава МИД Германии Хайко Маас также заявил, что пока отсутствуют причины для изменения санкционной политики ЕС в отношении России.