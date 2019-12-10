Зеленський: через чотири місяці, напевно, ми зустрінемось знову

Президент України Володимир Зеленський заявив, що зустріч "нормандського формату", напевно, відбудеться через чотири місяці, і виконання домовленості про її проведення не передбачає певних умов.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Через чотири місяці, напевно, ми зустрінемось і будемо вже підіймати по результатах виконаних задач, які ми підняли сьогодні, і будемо підіймати інші питання", - сказав Зеленський на брифінгу за результатами саміту в Парижі в понеділок.

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Він також зазначив, що для майбутньої зустрічі "немає жодних умов" і "домашнього завдання не існує".

Нагадаємо, у декларації саміту сказано, що лідери четвірки "просять своїх міністрів закордонних справ та політичних радників забезпечити виконання досягнутих домовленостей, і вони погоджуються провести ще одну зустріч у такому форматі протягом чотирьох місяців на політичних та безпекових умовах, зокрема, щодо організації місцевих виборів".

Президент Франції Еммануель Макрон повідомив, що помічники президентів і міністри закордонних справ країн "нормандської четвірки" зустрінуться через чотири місяці.

"Ми домовилися, що через чотири місяці ми зустрінемося знову в особі міністрів закордонних справ і радників. Вони будуть говорити про те, як вони можуть поліпшити умови безпеки, політичні умови, гуманітарні умови", - сказав Макрон, цитує "Інтерфакс-Україна".

У свою чергу, речник президента РФ Дмитро Пєсков сказав ТАСС, що зустріч лідерів країн "нормандської четвірки", яка запланована за 4 місяці, відбудеться в Берліні.