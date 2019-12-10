Новый саммит "нормандской четверки" планируют через 4 месяца в Берлине

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что встреча "нормандского формата", наверное, состоится через четыре месяца, и выполнение договоренности о ее проведении не предусматривает определенных условий.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Через четыре месяца, наверное, мы встретимся и будем уже поднимать по результатам выполненных задач, которые мы подняли сегодня, и будем поднимать другие вопросы", - сказал Зеленский на брифинге по результатам саммита в Париже в понедельник.

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Он также отметил, что для предстоящей встречи "нет никаких условий" и "домашнего задания не существует".

Напомним, в декларации саммита сказано, что лидеры четверки "просят своих министров иностранных дел и политических советников обеспечить выполнение достигнутых договоренностей, и они соглашаются провести еще одну встречу в таком формате в течение четырех месяцев на политических условиях и условиях безопасности, в частности, относительно организации местных выборов" .

Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что помощники президентов и министры иностранных дел стран "нормандской четверки" встретятся через четыре месяца.



"Мы договорились, что через четыре месяца мы встретимся снова в лице министров иностранных дел и советников. Они будут говорить о том, как они могут улучшить условия безопасности, политические условия, гуманитарные условия", - сказал Макрон на брифинге, цитирует "Интерфакс-Украина".

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал ТАСС, что встреча лидеров стран "нормандской четверки", которая запланирована через 4 месяца, состоится в Берлине.