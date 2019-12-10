У Празі тисячі людей вимагають відставки прем'єр-міністра Чехії

У центрі Праги тисячі людей вийшли на демонстрацію з вимогою відставки прем'єр-міністра Чехії Андрія Бабіша.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на iDNES.

Демонстрація почалася о 6 годині вечора з хвилини мовчання в пам'ять про жертв стрілянини в університетській лікарні Острави. Після цього протестувальники почали марш через центр до Вацлавській площі, вимагаючи відставки Бабіша.

"Те, що сталося і що відбувається, включаючи реакцію Андрія Бабіша, який бере в заручники чеських громадян, настільки серйозно, що ми тут до січня. З нас досить! Ми хочемо прем'єр-міністра, а не брехуна", - сказав один з організаторів акції.

Серед виступаючих були також директор Transparency International Девід Ондрачек і колишній регіональний директор Чеської екологічної інспекції Яна Моравцова.

Бабіш заявив, що не збирається подавати у відставку. "Опозиція регулярно ходить на демонстрації, тому що антібабіш - їхня єдина програма, вони більше нічого не можуть зробити", - сказав він.

У вівторок, 17 грудня, відбудеться ще одна демонстрація на Вацлавській площі, а в понеділок, 16 грудня, заплановані демонстрації в інших містах.

Нагадаємо, минулого тижня генеральний прокурор Чехії скасував рішення про припинення справи Бабіша та його експертки з питань субсидій Яни Маєрової за звинуваченнями в шахрайстві, пов'язаному з субсидіями Європейського Союзу.

Раніше ЗМІ повідомили, що аудит Єврокомісії встановив конфлікт інтересів у Бабіша у зв’язку з його діяльністю як прем'єр-міністра і отриманням дотацій концерном Agrofert, власником якого політик був. За даними чеських медіа, через це Чехії ймовірно доведеться повернути в європейську скарбницю 451 млн крон (18 млн євро).