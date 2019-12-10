В Праге тысячи людей требуют отставки премьер-министра Чехии

В центре Праге тысячи людей вышли на демонстрацию с требованием отставки премьер-министра Андрея Бабиша.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на iDNES.

Демонстрация началась в 6 часов вечера с минуты молчания в память о жертвах стрельбы в университетской больнице Остравы". После этого протестующие начали марш через центр к Вацлавской площади, требуя отставки Бабиша.

"То, что произошло и что происходит, включая реакцию Андрея Бабиша, который берет в заложники чешских граждан, настолько серьезно, что мы здесь до января. С нас хватит! Мы хотим премьер-министра, а не лжеца", - сказа один из организаторов акции.

Среди выступавших были также директор Transparency International Дэвид Ондрачек и бывший региональный директор Чешской экологической инспекции Яна Моравцова.

Бабиш заявил, что не собирается подавать в отставку. "Оппозиция регулярно ходит на демонстрации, потому что антибабиш - их единственная программа, они больше ничего не могут сделать", - сказал он.

Во вторник, 17 декабря, состоится еще одна демонстрация на Вацлавской площади, а в понедельник, 16 декабря, запланированы демонстрации в других городах.

Напомним, генеральный прокурор Чехии отменил решение о прекращении дела премьер-министра Андрея Бабиша и его эксперта по вопросам субсидий Яны Маеровой по обвинению в мошенничестве, связанном с субсидиями Европейского Союза.

Ранее СМИ сообщили, что аудит Еврокомиссии установил конфликт интересов Бабиша в связи с его деятельностью в качестве премьер-министра и получением дотаций концерном Agrofert, владельцем которого политик был. По данным чешских СМИ, из-за этого Чехии вероятно придется вернуть в европейскую казну 451 млн крон (18 млн евро).