Голова бізнес-спілки ФРН: санкції США проти Nord Stream 2 підривають зусилля "Нормандії"

Голова Східного комітету німецької економіки Олівер Гермес заявив, що санкції США проти проєкту "Північний потік-2" ставлять під загрозу мирні зусилля "нормандської четвірки".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на FAZ.

"Якщо ці санкції набудуть чинності, це буде ударом по суверенітету Європейського Союзу і стане фатальним сигналом для мирних зусиль Парижа", - сказав він.

Посол України в ФРН Андрій Мельник у своєму Twitter розкритикував його слова: "Неправда. Санкції США проти Nord Stream 2 не ставлять під загрозу мирний процес. Навпаки, вони допоможуть забезпечити підписання нової, справедливої, довгострокової транзитної угоди до 31 грудня. Німеччина також виграє від цього".

Як відомо, Східний комітет німецької економіки - це організація німецьких лобістів у Східній Європі та пострадянських країнах. Днями Гермес закликав організувати міжнародну конференцію донорів для відновлення постраждалих від війни регіонів України.

Нагадаємо, Конгрес США заклав до військового бюджету на 2020 рік санкції проти трубопроводів "Північний потік-2" і "Турецький потік".