Угорщина допустила витік з конфіденційного засідання Ради ЄС

Засідання Ради Євросоюзу 10 грудня, присвячене порушенню правових норм Угорщиною, супроводжувалося витоками в Twitter висловлювань, які представники Фінляндії назвали "антисемітськими".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

Офіційний представник угорського уряду Золтан Ковач ще на початку засідання публікував у Twitter іронічні коментарі про те, що відбувається, називаючи представників Євросоюзу "оркестром Сороса".

Фінський міністр європейських справ Тітті Туппурайнен, коментуючи поведінку Ковача, назвала його "твіти" "антисемітськими", попередивши, що порушення конфіденційності засідання є серйозним. Фінляндія нині очолює Раду ЄС.

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Парламент Угорщини ухвалив у вівторок низку законопроєктів, що обмежують, на думку критиків, незалежність судів і можливість протестів у будівлі парламенту. Відповідно до одного з них, який опозиція охрестила "законом намордника", голова парламенту отримає право накладати грошові штрафи і виключати із засідань депутатів, якщо вони висловлюють свій протест у будівлі парламенту.

Зміни в законодавстві викликані невдалими результатами на місцевих виборах партії "Фідеш", яку очолює прем'єр-міністр Віктор Орбаном, зазначає AFP.

Нагадаємо, тисячі угорців протестували в Будапешті в понеділок проти плану уряду взяти під контроль театри, заявляючи, що це обмежить мистецьку свободу в країні.