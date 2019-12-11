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Венгрия допустила утечку с конфиденциального заседания Совета ЕС

Среда, 11 декабря 2019, 09:12

Заседание Совета Евросоюза 10 декабря, посвященное нарушению правовых норм Венгрией, сопровождалось утечками в Twitter высказываний, которые представители Финляндии назвали "антисемитскими".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

Официальный представитель венгерского правительства Золтан Ковач еще в начале заседания публиковал в Twitter иронические комментарии о том, что происходит, называя представителей Евросоюза "оркестром Сороса".

Финский министр европейских дел Титти Туппурайнен, комментируя поведение Ковача, назвала его "твиты" "антисемитскими", предупредив, что нарушение конфиденциальности заседания – это серьезно. Финляндия в настоящее время возглавляет Совет ЕС.

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Парламент Венгрии принял во вторник ряд законопроектов, ограничивающих, по мнению критиков, независимость судов и возможность протестов в здании парламента. Согласно одному из них, который оппозиция окрестила "законом намордника", председатель парламента получит право налагать денежные штрафы и изгонять с заседаний депутатов, если они выражают свой протест в здании парламента.

Изменения в законодательстве вызваны неудачными результатами на местных выборах партии "Фидеш", которую возглавляет премьер-министр Виктор Орбан, отмечает AFP.

Напомним, тысячи венгров протестовали в Будапеште в понедельник против плана правительства взять под контроль театры, заявляя, что это ограничит художественную свободу в стране.

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