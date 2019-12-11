ЄС і Україна обговорили санкційну політику щодо Криму
10 грудня в Брюсселі Європейський Союз і Україна обговорили наслідки незаконної анексії Криму та Севастополя. Це була сьома така зустріч.
Як пише "Європейська правда", про це йдеться у повідомленні Європейської служби зовнішніх дій.
ЄС та Україна надали оновлені довідки про свою відповідну політику щодо Криму та Севастополя, зокрема обмежувальні заходи.
Сторони також обговорили безпеку та ситуацію з правами людини на півострові. Учасники також звернули увагу на співробітництво на міжнародних форумах та питання міжнародного права.
"ЄС не визнав і не визнає незаконну анексію Кримського півострова Росією. Він залишається прихильним повністю реалізовувати свою політику невизнання", - йдеться у повідомленні.
Зустріч відбулася на рівні вищих посадових осіб Європейської служби зовнішніх дій та Європейської комісії та представників українського уряду.
Як очікується, європейські лідери на саміті в Брюсселі в грудні дадуть згоду на продовження економічних санкцій проти Росії ще на пів року.