ЄС і Україна обговорили санкційну політику щодо Криму

10 грудня в Брюсселі Європейський Союз і Україна обговорили наслідки незаконної анексії Криму та Севастополя. Це була сьома така зустріч.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться у повідомленні Європейської служби зовнішніх дій.

ЄС та Україна надали оновлені довідки про свою відповідну політику щодо Криму та Севастополя, зокрема обмежувальні заходи.

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Сторони також обговорили безпеку та ситуацію з правами людини на півострові. Учасники також звернули увагу на співробітництво на міжнародних форумах та питання міжнародного права.

"ЄС не визнав і не визнає незаконну анексію Кримського півострова Росією. Він залишається прихильним повністю реалізовувати свою політику невизнання", - йдеться у повідомленні.

Зустріч відбулася на рівні вищих посадових осіб Європейської служби зовнішніх дій та Європейської комісії та представників українського уряду.

Як очікується, європейські лідери на саміті в Брюсселі в грудні дадуть згоду на продовження економічних санкцій проти Росії ще на пів року.