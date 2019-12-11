На саммите ЕС отчитаются о выполнении "Минска" в контексте санкций

Лидеры ЕС на саммите в Брюсселе 12 декабря заслушают доклад о ситуации с выполнением Минских соглашений.

Как сообщает "Европейская правда", об этом рассказал президент Европейского совета Шарль Мишель в письме-приглашении главам государств и правительств ЕС.

"Первый день завершится заслушиванием доклада о реализации Минских соглашений одновременно с краткими выводами по ВТО, Африке и Турции", - говорится в приглашении.

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Традиционно каждые полгода канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон докладывают лидерам ЕС о ходе выполнения Минских соглашений, с которыми связаны экономические санкции против России.

Заседание Европейского совета состоится 12-13 декабря. Ожидается, что на встрече примут политическое решение о продлении экономических санкций против России еще на полгода.