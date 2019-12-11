Северная Македония будет идти в ЕС отдельно от Албании – МИД

Северная Македония хочет, чтобы ее заявку на вступление в ЕС рассматривали отдельно от заявки Албании.

Об этом заявил глава МИД Северной Македонии Никола Димитров, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euronews.

Саммит ЕС 17-18 октября не смог, несмотря на обещания, согласовать начало переговоров о вступлении с Северной Македонией и Албанией. Этому противились Франция, а также Дания и Нидерланды.

"Я думаю, что даже если одна из наших двух стран достигнет успеха, то это будет хорошая новость для всего региона. Конечно, мы остаемся добрыми соседями и уважаем стремление Албании войти в ЕС. Но нам всем нужно работать над созданием позитивной динамики в данном процессе. Если не получается действовать в тандеме, то, наверное, лучше нам попробовать силы самостоятельно ", - сказал министр.

Северная Македония могла бы получить выгоду, если бы страны-члены согласились отделить ее от Албании в этом вопросе.

И Италия, и Германия выступали за открытие переговоров, однако противодействовали разделению заявок, что не помогает Скопье.

"У нас просто нет другой альтернативы. Так или иначе, мы попадем в ЕС, я в этом уверен. Но этот путь был бы легче, если бы у нас были друзья в Еврокомиссии, а также необходимые инструменты влияния", - отметил министр.

Ожидается, что вопрос открытия переговоров рассмотрят на саммите ЕС-Западные Балканы в Загребе в мае 2020 года. В то же время Франция настаивает на неотложной реформе модели расширения ЕС.