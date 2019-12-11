Правительство Германии разрешило назначать раввинов капелланами военных

Немецкое правительство 11 декабря официально разрешило назначать раввинов капелланами немецких военных.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DPA.

Кабинет министров на своем заседании в Берлине решил заключить договор с Центральным советом евреев Германии о предоставлении пастырской помощи евреям в армии, как это разрешено протестантам и католикам.

Решение правительства, которое еще должен утвердить парламент, предусматривает, что военные раввины будут заботиться о солдатах-евреях, а также обо всех солдатах, независимо от их вероисповедания, в Германии или в иностранной дислокации.

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Раввины также должны будут предоставлять взгляды по этическим вопросам и вносить вклад в Бундесвер как институт.

"Таким образом можно способствовать пониманию иудаизма и еврейской общины в ФРГ", - говорится в заявлении кабинета.

Хотя официальных данных нет, считается, что в армии Германии служат около 300 евреев, около 94 тысяч христиан и 3000 мусульман.

Продолжаются переговоры о предоставлении пастырской помощи солдатам-мусульманам, но разнообразие ислама остается препятствием.

Правительство Германии после нападения на синагогу в октябре приняло дополнительные меры против правого экстремизма и антисемитизма. Правительство Меркель согласилось изменить закон об оружии, усилить преследование онлайн-ненависти и увеличить финансовую поддержку проектов по борьбе с антисемитизмом и ультраправым экстремизмом.