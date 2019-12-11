Британію на саміті ЄС замість Джонсона представлятиме президент Європейської ради
Середа, 11 грудня 2019, 14:45
Президент Європейської ради Шарль Мішель представлятиме Велику Британію на саміті лідерів країн ЄС цього тижня.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.
Мішель буде представляти Сполучене Королівство за відсутності прем'єр-міністра Бориса Джонсона.
Джонсон не приїде в Брюссель через проведення 12 грудня у Британії дострокових парламентських виборів.
Були припущення, що посол Британії в ЄС Тім Барроу буде присутній від імені прем'єр-міністра, але представник Даунінг-стріт у вівторок це виключив.
Очікується, що 12 грудня на саміті ЄС буде ухвалене рішення про продовження санкцій проти Росії на 6 місяців. Лідери ЄС спочатку заслухають доповідь щодо ситуації з виконанням Мінських угод.
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