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Британію на саміті ЄС замість Джонсона представлятиме президент Європейської ради

Середа, 11 грудня 2019, 14:45

Президент Європейської ради Шарль Мішель представлятиме Велику Британію на саміті лідерів країн ЄС цього тижня.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

Мішель буде представляти Сполучене Королівство за відсутності прем'єр-міністра Бориса Джонсона.

Джонсон не приїде в Брюссель через проведення 12 грудня у Британії дострокових парламентських виборів.

Були припущення, що посол Британії в ЄС Тім Барроу буде присутній від імені прем'єр-міністра, але представник Даунінг-стріт у вівторок це виключив.

Очікується, що 12 грудня на саміті ЄС буде ухвалене рішення про продовження санкцій проти Росії на 6 місяців. Лідери ЄС спочатку заслухають доповідь щодо ситуації з виконанням Мінських угод.

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