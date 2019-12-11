Британию на саммите ЕС вместо Джонсона представит президент Европейского совета

Президент Европейского совета Шарль Мишель будет представлять Великобританию на саммите лидеров стран ЕС на этой неделе.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

Мишель будет представлять Соединенное Королевство в отсутствие премьер-министра Бориса Джонсона.

Джонсон не приедет в Брюссель из-за проведения 12 декабря в Великобритании досрочных парламентских выборов.

Были предположения, что посол Британии в ЕС Тим Барроу будет присутствовать от имени премьер-министра, но представитель Даунинг-стрит во вторник это исключил.

Ожидается, что 12 декабря на саммите ЕС будет принято решение о продлении санкций против России на 6 месяцев. Лидеры ЕС сначала заслушают доклад о ситуации с выполнением Минских соглашений.