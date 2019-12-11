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Британию на саммите ЕС вместо Джонсона представит президент Европейского совета

Среда, 11 декабря 2019, 14:45

Президент Европейского совета Шарль Мишель будет представлять Великобританию на саммите лидеров стран ЕС на этой неделе.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

Мишель будет представлять Соединенное Королевство в отсутствие премьер-министра Бориса Джонсона.

Джонсон не приедет в Брюссель из-за проведения 12 декабря в Великобритании досрочных парламентских выборов.

Были предположения, что посол Британии в ЕС Тим Барроу будет присутствовать от имени премьер-министра, но представитель Даунинг-стрит во вторник это исключил.

Ожидается, что 12 декабря на саммите ЕС будет принято решение о продлении санкций против России на 6 месяцев. Лидеры ЕС сначала заслушают доклад о ситуации с выполнением Минских соглашений.

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