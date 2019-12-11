Поліція Данії проводить масштабну операцію у зв’язку з ймовірними терактами
Середа, 11 грудня 2019, 17:01
У ряді регіонів Данії проводяться обшуки і арешти у зв'язку з ймовірною підготовкою терактів.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на газету Extra Bladet.
"Поліція в даний час проводить масштабні дії", - повідомили в поліції.
В операції, яку очолює поліція Копенгагена, беруть участь кілька поліцейських округів.
Правоохоронці повідомили, що перацію ініціювали на підставі підозри в підготовці терактів з ісламістським мотивом.
Деталі операції у поліції пообіцяли повідомити на спеціальній пресконференції о 17.00 за місцевим часом.
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