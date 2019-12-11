Поліція Данії проводить масштабну операцію у зв’язку з ймовірними терактами

У ряді регіонів Данії проводяться обшуки і арешти у зв'язку з ймовірною підготовкою терактів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на газету Extra Bladet.

"Поліція в даний час проводить масштабні дії", - повідомили в поліції.

В операції, яку очолює поліція Копенгагена, беруть участь кілька поліцейських округів.

Правоохоронці повідомили, що перацію ініціювали на підставі підозри в підготовці терактів з ісламістським мотивом.

Деталі операції у поліції пообіцяли повідомити на спеціальній пресконференції о 17.00 за місцевим часом.