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Полиция Дании проводит масштабную операцию в связи с вероятными терактами

Среда, 11 декабря 2019, 17:01

В ряде регионов Дании проводятся обыски и аресты в связи с возможной подготовкой терактов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на газету Extra Bladet.

"Полиция в настоящее время проводит масштабные действия", - сообщили в полиции.

В операции, которую возглавляет полиция Копенгагена, принимают участие несколько полицейских округов.

Правоохранители сообщили, что операцию инициировали на основании подозрения в подготовке терактов с исламистским мотивом.

Детали операции в полиции пообещали сообщить на специальной пресс-конференции в 17.00 по местному времени.

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