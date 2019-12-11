Полиция Дании проводит масштабную операцию в связи с вероятными терактами

В ряде регионов Дании проводятся обыски и аресты в связи с возможной подготовкой терактов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на газету Extra Bladet.

"Полиция в настоящее время проводит масштабные действия", - сообщили в полиции.

В операции, которую возглавляет полиция Копенгагена, принимают участие несколько полицейских округов.

Правоохранители сообщили, что операцию инициировали на основании подозрения в подготовке терактов с исламистским мотивом.

Детали операции в полиции пообещали сообщить на специальной пресс-конференции в 17.00 по местному времени.