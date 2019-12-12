У Італії відкрили справу проти Сальвіні щодо використання урядових літаків

Проти Маттео Сальвіні, лідера італійської ультраправої партії "Ліга", почали кримінальне провадження за підозрою у неналежному використанні урядових авіарейсів, розповіло джерело, близьке до розслідування.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Розслідування щодо можливого зловживання службовим становищем стосується 35 польотів літаками та вертольотами, які Сальвіні здійснив, коли був міністром внутрішніх справ у попередньому уряді, який він повалив у серпні, коли "Ліга" перейшла в опозицію.

Міністри можуть використовувати державні рейси з інституційних причин, але не для проведення агітації. Це те, що, як підозрюють прокурори Рима, Сальвіні робив, коли він літав Італією місяцями, іноді поєднуючи функції міністра внутрішніх справ з партійними мітингами.

"Я читав, що перебуваю під слідством", - сказав Сальвіні в четвер, після того як кілька газет оприлюднили повідомлення про розслідування. "Всі мої державні рейси були з державних причин ... Я ніколи не брав державні рейси, щоб поїхати у відпустку, це роблять інші політики".

Суд Італії, який спеціалізується на питаннях, пов’язаних із державними коштами, розглядав справу Сальвіні на початку цього року.

Він сказав, що його використання рейсів було нелегітимним, але все-таки припинив справу на тій підставі, що вони не спричинили додаткових витрат для платників податків.