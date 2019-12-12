В Италии открыли дело против Сальвини за использование правительственных самолетов

Против Сальвини, лидера итальянской ультраправой партии "Лига", начали уголовное производство по подозрению в ненадлежащем использовании правительственных авиарейсов, рассказал источник, близкий к расследованию.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Расследование относительно возможного злоупотребления служебным положением касается 35 полетов самолетами и вертолетами, которые Сальвини совершил, когда был министром внутренних дел в предыдущем правительстве.

Министры могут использовать государственные рейсы по институциональным причинам, но не для проведения агитации. Это то, что, как подозревают прокуроры Рима, Сальвини делал, когда он летал Италией месяцами, иногда совмещая функции министра внутренних дел с партийными митингами.

"Я читал, что нахожусь под следствием", - сказал Сальвини в четверг, после того как несколько газет опубликовали сообщение о расследовании. "Все мои государственные рейсы были по государственным причинам... Я никогда не использовал государственные рейсы, чтобы поехать в отпуск, как это делают другие политики".

Суд Италии, который специализируется на вопросах, связанных с государственными средствами, рассматривал дело Сальвини в начале этого года.

Он сказал, что его использование рейсов было нелегитимным, но все-таки прекратил дело на том основании, что они не вызвали дополнительных расходов для налогоплательщиков.