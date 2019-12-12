У Данії 8 осіб підозрюють у підготовці теракту
Вісім осіб постануть перед слідчим суддею, де їм мають висунути звинувачення у змові з метою насильницьких актів.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.
Напередодні поліція Данії у серії рейдів по всій країні затримала близько 20 осіб, підозрюваних в підготовці одного або кількох терактів.
Головний інспектор поліції Копенгагена Йорген Берген Сков сказав після затримань, що деяким з підозрюваних будуть пред'явлені попередні звинувачення у відповідності з законами Данії про терроризм.
За його словами, деякі з затриманих "купували речі для виготовлення вибухових речовин і намагалися придбати зброю."
За даними данських ЗМІ, звинувачення мають висунути шнсти чоловікам і двом жінкам.
Данські правоохоронці розповіли, що в останні роки було попереджено кілька нападів екстремістів, у тому числі пов'язаних з публікацією в 2005 році в газеті 12 карикатур різних художників, що зображують пророка Мухаммеда.